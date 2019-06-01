«ПЭК» будет возить еще быстрее из Москвы в 17 городов России

Москва, , 08:57 — REGNUM Клиентам компании «ПЭК» («Первая экспедиционная компания») стали доступны экспресс-перевозки сборных грузов из Москвы в Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Казань, Краснодар, Уфу, Пермь, Самару, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Омск, Ярославль, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Как отметили в пресс-службе «ПЭК», на отдельных направлениях перевозок можно сэкономить до 48 часов по сравнению с обычными сроками доставки компании. Стоимость перевозки уже включает в себя забор груза по адресу отправителя и всю необходимую упаковку, включая защитную транспортировочную упаковку (ЗТУ), если этого требует характер груза.

Доставка грузов возможна «от двери до двери» (груз забирается и доставляется по адресу, указанному клиентом) и «от двери до терминала» (груз забирается по адресу, указанному клиентом, и доставляется на терминал компании «ПЭК» в выбранном городе).

«Запуск новой услуги обоснован ее востребованностью на рынке, — отметил директор департамента доставки компании «ПЭК» Сергей Гребенщиков. — Мы всегда стремимся предоставить своим клиентам качественный сервис на выгодных условиях. Новая услуга отличается скоростью доставки, качеством и удобством при формате доставки «от двери до двери» и невысокой стоимостью»

LTL-сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам. Минимального веса загрузки для одного клиента нет. Максимальные параметры: общий вес индекса — не более 300 кг; вес одного грузового места — не более 30 кг; максимальный объём индекса — 1,2 м3; максимальная длина — 1,2м; максимальная ширина — 0,8 м; максимальная высота — 1,65 м.