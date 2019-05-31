«ПЭК» инвестирует в складские технологии

Новосибирск, , 19:55 — REGNUM Общая площадь открывшегося отделения компании «ПЭК» («Первая экспедиционная компания») в Новосибирске составила 13 000 кв. м. Как сообщает пресс-служба компании, при этом площадь территории склада превышает 11 000 м², что делает представительство «ПЭК» одним из самых больших не только в регионе присутствия, но и во всей в филиальной сети компании. Строительный проект реализован в формате build-to-suit (строительство под ключ) и возведен с учетом технологий работы «ПЭК».

Комплекс предназначен для обслуживания клиентов компании «ПЭК»: сетевых ритейлеров в сегментах электроники и бытовой техники, продуктов питания, одежды, а также предприятий сферы интернет-торговли. Зона погрузки и разгрузки оборудована 10 и 11 воротами соответственно, что позволяет внедрить технологию кросс-докинга (сквозное складирование без размещения в зоне долговременного хранения) в классическом виде. Это позволит заметно увеличить пропускную способность склада. Помимо услуг автомобильных и авиаперевозок, компания предлагает сервис ответственного хранения. Данная услуга поможет клиентам «ПЭК» оптимизировать процессы управления запасами и доставки товаров конечному потребителю.

«Новое отделение позволяет расширить присутствие компании в регионе, улучшить транспортную доступность склада для клиентов, а также получить дополнительные конкурентные преимущества на региональном рынке перевозок», — отметил директор новосибирского филиала компании «ПЭК» Игорь Нагорнюк.

Компания «ПЭК» в рамках своей стратегии развития стремится внедрять цифровые технологии на всех этапах работы. В новосибирском отделении компании на новом терминале будут применяться элементы EDI-системы (electronic data interchange, электронный обмен данными). Например, на складе внедрены радиотерминалы сбора данных (РТСД), которые позволяют в режиме реального времени производить обмен данными с материнской системой. Последняя помогает эффективно управлять складом и прогнозировать график обслуживания клиентов. С точки зрения клиента, преимущество применения данной технологии заключается в незамедлительном оповещении о прибытии груза.

«В ближайшие пять лет большая часть бизнеса уйдет в интернет, и если логистические компании не начнут перестраиваться сейчас, то в дальнейшем просто потеряют рынок. Мы начали работу в этом направлении еще несколько лет назад, поэтому сейчас не только цифровизируем бизнес-процессы компании, но и защищаем наш бизнес в будущем, — рассказал директор департамента складской логистики компании «ПЭК» Юрий Дорофеев. -EDI-технологии активно применяются в сегменте e-commerce, но мы считаем, что отдельные элементы полезны и в складской логистике. Новосибирск стал одной из первых инновационных площадок, в этом году мы планируем запуск еще нескольких объектов в других городах России, где будут реализованы прогрессивные разработки».