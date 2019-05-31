Пеня на долг в действии: жители Украины немного сократили долги за ЖКХ

Киев, , 19:23 — REGNUM По состоянию на конец апреля задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) составила 63,5 млрд гривен (около $2,3 млрд).

Соответствующую информацию обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Ведомство уточняет, что по сравнению с мартом задолженность немного снизилась — на 8%.

Согласно обнародованной информации, наибольшая задолженность населения по оплате за природный газ — 29,5 млрд гривен. Далее следуют задолженность за централизованное отопление и горячую воду — 19,3 млрд гривен, за поставку электроэнергии — 5,8 млрд гривен, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий — 4,6 млрд грн., за централизованную поставку холодной воды и водоотведение — 3,6 млрд грн., за вывоз твердых бытовых отходов — 0,7 млрд гривен.

Непосредственно в апреле население Украины в апреле оплатило зажилищно-коммунальные услуги на 14,5 млрд грн., что на 59,9% больше начисленной за указанный период суммы (9,1 млрд грн.). Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов, делает вывод статистическое ведомство.

ИА REGNUM отмечает, что с 1 мая на Украине вступают в силу изменения в закон о жилищно-коммунальных услугах — в частности, за долги теперь начисляют пеню.

Согласно закону, за каждый день просрочки платежа пеня составит 0,01% от суммы долга, или 3,65% в год. Ее будут начислять с первого рабочего дня после последнего срока оплаты услуг.

Пеню не будут начислять только в нескольких случаях — если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату, и человек может это доказать,