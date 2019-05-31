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Депутаты Госдумы от ЛДПР лоббируют возвращение пива в спорт: о чистоте

Экономика

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Депутаты Госдумы от ЛДПР лоббируют возвращение пива в спорт: о чистоте
Госдума

Москва, 31 мая 2019, 18:51 — REGNUM  ЛДПР продолжает лоббировать идею возвращения пива в спорт, депутат Госдумы Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект «О чистоте пива», передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Автор вводит три «вида» пива: «живое пиво», «мертвое пиво» и «пивной суррогат». Парламентарий не скрывает интересов и указывает в сопроводительных документах, что «в случае принятия законопроекта, нормы закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к распространению рекламы алкогольной продукции», разрешающие рекламу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в телевизионных спортивных программах, будут распространяться только на «живое пиво» (непастеризованное) сваренное по классической технологии без химических добавок и консервантов».

Реклама «мертвого пива» и напитков, изготовленных с различными добавками на его основе, будет запрещена, утверждает депутат, хотя из текста внесенного документа это не следует.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook поблагодарил президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова за поддержу еще одного законопроекта депутатов фракции.

«А вот и официальная поддержка со стороны РФС разрабатываемой нами инициативе о разрешении продажи пива на стадионах во время матчей. Спасибо, Александр Дюков!», — написал он в соцсети.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о чистоте пива внесен в Госдуму

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Пиво: регулирование продажи, употребления и рекламы
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