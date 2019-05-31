В Воронежской области – вспышка бруцеллеза: объявлен карантин

Воронеж, 31 мая 2019, 17:56 — REGNUM В Воронежской области введен карантин по бруцеллезу, сообщила 31 мая пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.
Заболевание было выявлено в Новохоперском районе путем анализа проб сыворотки крови от крупного и мелкого рогатого скота.
28 мая указом губернатора Воронежской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бруцеллезом крупного и мелкого рогатого скота на территории пяти индивидуальных подворий в Новохоперском районе. Карантин продлится до 16 декабря 2019 года.
Бруцеллез — зоонозное инфекционное заболевание, передающееся человеку. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.