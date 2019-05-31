Зеленский: А где уголь и газ? Зима близко

Киев, , 17:58 — REGNUM Украинская экономика сейчас критически зависит от импорта энергоносителей, причем за последнее время очень мало сделано для их получения из разнообразных источников, — заявил президент страны Владимир Зеленский.

Свое заявление глава украинского государства сделал на заседанииСовета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященное энергетической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 мая.

В первую очередь, Зеленский раскритиковал положение дел в угольной отрасли и с газом:

«В течение 2014−2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%… Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — заявил президент.

В ходе заседания президент напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», — подчеркнул Зеленский.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, на заседании СНБО проблемы энергетики обсудили в формате совещания, а «через две недели будут приняты соответствующие решения».

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая, фактически в свой первый день на посту президента, Зеленский и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обсуждали с министром энергетики США Риком Перри перспективы поставок в Украину американского сжиженного газа для подготовки к следующей зиме.

«Отдельное внимание во время встречи было уделено путям подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах. Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) через регазификационный терминал в Польше в Украину», — сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз» по итогам этой встречи.

По состоянию на конец мая Украина накопила в ПХГ около 11 млрд кубометров газа, при том, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее говорил, что для нормального прохождения следующего осеннее-зимнего сезона нужно не менее 20 млрд кубов топлива.