Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко – Шахназаров

Москва, , 17:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подвергается давлению националистов, которые ему по-прежнему не доверяют, считает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 31 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя политику нового президента Украины.

«Пока это выглядит затягиванием времени. Зеленский продолжает политику Порошенко. Да, он подвергается давлению со стороны националистов, которые всё равно ему не доверяют. Но тем не менее он делает всё то же самое, что делал Порошенко, — сказал Шахназаров. — У Зеленского вроде бы сложное положение, но есть потрясающий карт-бланш от избирателей. Если бы он всерьёз обладал желанием что-то решить, он мог бы решить это достаточно быстро — обратившись к народу. Он бы сказал: «Я устанавливаю специальное положение до новых выборов». И народ пошел бы за ним».

Кроме того, Шахназаров отметил, что в настоящий момент Минские соглашения выглядят более выгодными для Украины, чем для России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что его страна противостоит сразу двум угрозам.

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — сообщил Зеленский.

Кроме того, он высказался о необходимости досрочного роспуска Верховной рады.

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