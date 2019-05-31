В Севастополь вернулась скоростная «Комета»

Севастополь, , 17:03 — REGNUM В Крыму возобновили продажу билетов на рейсы судна на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта по ценам прошлого года. Об этом 31 мая журналистам сообщил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

«В прошлом сезоне «Комета» была заполнена почти на 100%. Мы приняли решение на период навигации 2019 года не индексировать цену билетов, чтобы как можно больше гостей и жителей полуострова смогли воспользоваться нашими услугами и полюбоваться красотами побережья. Класс «стандарт» стоит 500 рублей, в класс «комфорт» — 800 рублей, детский — 200 рублей», — цитирует Сорокина пресс-служба компании.

По его словам, «Комета» выйдет на маршрут 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии отправки «Кометы» в первый рейс в июле прошлого года присутствовал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев. За два месяца работы в 2018 году «Комета» перевезла около 23 тыс пассажиров. При этом в августе было перевезено более 12 тыс человек.

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