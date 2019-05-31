В России придумали технологию, которая 15 лет сохранит дороги без ремонта

Москва, , 16:42 — REGNUM Высокотехнологичное полимерное покрытие, которое способно увеличить срок службы дорог до 15 лет без проведения промежуточных ремонтов, предложили использовать в российских городах специалисты холдинга «Швабе». Об этом 31 мая сообщает пресс-служба предприятия.

«Экономичность покрытия составляет до 30% относительно текущих стандартов, что позволит снизить затраты и обеспечит надежную установку наших технических решений», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Особенность предложенного решения заключается в использовании вяжущего покрытия, которое создает высокопрочный дорожно-строительный материал при смешивании с инертными материалами. Материал в несколько раз увеличивает несущую способность дорожного покрытия, его износостойкость и трещиностойкость.

Ранее в Росавтодоре сообщали о готовности применять в России технологии создания «суперасфальта» — дорожного покрытия по методу объёмного проектирования. Оно, по словам авторов идеи, способно прослужить 12 лет.

Читайте также: В России при строительстве дорог будут применять западные технологии