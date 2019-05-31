УФАС оштрафовало «Газпром газораспределение Чебоксары» на 300 тыс. рублей

Чебоксары, , 16:34 — REGNUM В Чувашии акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» за нарушение антимонопольного законодательства оштрафовано на 300 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС. Предметом спора, заявителем которого выступило одно из ТСЖ, стала стоимость услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования, которая была вдвое снижена в ходе разбирательств в антимонопольном ведомстве. УФАС приняло во внимание два смягчающих обстоятельства и назначило «меру наказания в пределах низшей санкции».

Дело было рассмотрено по заявлению ТСЖ «Звездочка». УФАС признало в действиях АО «Газпром газораспределение Чебоксары» нарушение ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»). По данным антимонопольщиков, общество необоснованно увеличило цену на услуги на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Согласно документу, заявитель с 2012 года состоял в договорных отношениях с газовиками по обслуживанию внутридомового газового оборудования, в которое входило проведение обхода и осмотра трассы уличного газопровода. В документе также отмечается, что стоимость услуги была определена в размере 1543 рублей в год, но в 2015 году газовики предложили ТСЖ заключить новый договор стоимостью 18 944 рублей. Также говорится, что «после возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства» был произведён перерасчет стоимости услуги, который составил 9 786 рублей: тогда пояснялось, что при расчёте стоимости услуги принималась длина внутридомового газопровода 257 погонных метров вместо 185 погонных метров, подлежащего техническому обслуживанию.

УФАС по Чувашии за нарушение законодательства о защите конкуренции привлекло акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» к административной ответственности в виде 300 тыс. рублей. В постановлении отмечается, что при определении степени ответственности общества антимонопольщики сочли «необходимым применить меру наказания в пределах низшей санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ» («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»). Этому способствовали и два смягчающих обстоятельства, которые «учтены при расчете административного штрафа»: добровольное прекращение противоправного поведения и содействие УФАС в производстве по делу.

«Комиссия антимонопольного органа не выдала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» предписание, так как в ходе рассмотрения дела общество направило заявителю проект дополнительного соглашения по цене, соответствующей параметрам имеющегося в доме газового оборудования», — говорит начальник отдела товарных рынков УФАС Чувашии Людмила Железина.

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