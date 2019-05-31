На Украине в очередной раз упали показатели добычи угля

Киев, , 16:32 — REGNUM Добыча энергетического и коксующегося угля на Украине в январе-апреле 2019 года составила 10,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности, нынешний показатель на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Профильное министерство уточняет, что добыча энергетического угля на Украине за январь-апрель сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 8,59 млн тонн. Государственные шахты за отчетный период добыли 1,26 млн тонн угля, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 г.

Вместе с тем глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отмечает, что «нормально существовать и развиваться» шахты в стране могут только при справедливой рыночной цене на уголь, чего сейчас нет.

«Сейчас уголь реализовывается по стоимости 2800 грн за одну тонну. При этом средняя себестоимость по государственным предприятиям Львовщины — 3500−4500 гривен. Как можно в таких условиях выживать?» — сказал Волынец в комментарии «Украинским новостям».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 31 мая, должно состояться заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, посвященное энергетике, в частности, ситуации в угольной сфере. Новый секретарь СНБО Александр Данилюк в своем комментарии прессе заявил, что неправильно было бы наполнять СНБО вопросами, которые возникают каждый день.

«Нам надо фокусироваться на системных решениях, позволяющих искать не точечные решения, а системно решать проблемы, накопившиеся в государстве… Мы будем рассматривать проблемные вопросы, которые стоят не только в сфере электроэнергетики, а также в угольной сфере, в сфере ядерной энергетики и газовой сфере. Проблем накопилось много», — сказал Данилюк.

Согласно официальной информации, добыча энергетического и коксующегося угля на Украине в 2018 году составила 33,29 млн тонн. Для сравнения — в последнем довоенном 2013 г. на Украине добыли 83,5 млн тонн угля.