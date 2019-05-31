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Глава Центробанка Италии призвал «не сваливать трудности на Евросоюз»

Экономика

Если Италия вступит в конфронтацию с Евросоюзом, она станет слабее, считает Иньяцио Виско

Рим, 31 мая 2019, 16:27 — REGNUM  Если Италия вступит в конфронтацию с Евросоюзом, она станет слабее, заявил в пятницу, 31 мая, глава Центробанка страны Иньяцио Виско, передает Mediaset.

Виско призвал «не сваливать на Евросоюз» те ошибки, что совершает сама Италия, и вызываемые этими ошибками экономические трудности.

Глава Центробанка также заявил, что стране необходима «широкая налоговая реформа». Это заявление было подержано вице-премьером, лидером «Лиги» Маттео Сальвини, который понимает под налоговой реформой, частности, инициативу своей партии о снижении и унификации ставок НДФЛ для ряда категорий граждан.

Конфронтация Италии и ЕС в области экономики достигла своего апогея осенью 2018 года. В Еврокомиссии возражали против намерения правительства Италии увеличить дефицит бюджета ради исполнения своих социальных обещаний. В 2019 году не исключены новые споры, хотя министры заявляют, что никаких правил ЕС правительство не нарушает.

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Экономика Италии
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