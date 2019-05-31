Рогозин проинспектировал создание перспективной ракеты-носителя «Союз-5»

Самара, , 16:14 — REGNUM Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин осмотрел производственные площадки, на которых развернуты работы по подготовке к производству перспективной ракеты-носителя «Союз-5», сообщает 31 мая пресс-служба самарского РКЦ «Прогресс».

О текущем состоянии дел на предприятии по проекту создания РН «Союз-5», модернизации производства, соблюдении директивных сроков создания носителя Рогозину доложил генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. Отмечается, что в ходе визита в Самару Рогозин провёл совещание с участием руководителей Роскосмоса, головных научных институтов и предприятий кооперации по проекту «Создание КРК «Союз-5».

"Сегодня РОСКОСМОС ведет планомерную работу по созданию всей линейки ракет-носителей различной грузоподъемности. Значимый этап работы — создание РН «Союз-5». Именно с этим носителем мы связываем будущие испытания нового пилотируемого корабля и создание ракеты сверхтяжелого класса», — сказал глава госкорпорации.

Напомним, «Союз-5» — новая ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену российско-украинским «Зенитам». Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 18 тонн. Первый пуск запланирован на 2022 год.

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