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Уганду призывают увеличить экспорт в Россию — СМИ

Экономика

Уганда экспортирует в РФ кешью, чай, кофе, специи и табак

Москва, 31 мая 2019, 16:36 — REGNUM  Представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации предложили Уганде увеличить экспорт, чтобы воспользоваться возможностью обеспечения 28-миллиардного российского рынка свежих продуктов, передает Daily Monitor Uganda.

Заявление было сделано на открытии выставки Uganda Moscow Expо, состоявшемся 27 мая. Директор департамента внешних связей и работы с деловыми советами Торгово-промышленной палаты Александр Копков отметил, что объем торговли России и Уганды в 2018 году составил 74 миллиона долларов США, 86% из которых пришлись на экспорт РФ в Уганду.

«Я хотел бы выступить с призывом к Уганде о принятии необходимых мер для увеличения экспорта и обеспечения торгового баланса», — отметил Копков.

Основными экспортными товарами Уганды являются кешью, чай, кофе, специи и табак. Уганда импортирует из РФ пшеницу, металлы, запчасти и лекарства.

Посол Уганды в РФ Джонсон Олва Агара заявил, что Уганда также стремится к увеличению торгового оборота, в особенности в сфере органических продуктов, фруктов и круглогодичного туризма.

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Внешняя торговля
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