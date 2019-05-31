Школьные пищеблоки в Ульяновской области модернизируют на грантовые деньги

Ульяновск, , 15:38 — REGNUM В Ульяновской области планируют модернизировать школьные пищеблоки. Для этого будет разработана специальная программа, в рамках которого проведут ремонт и закупку оборудования. Губернатор региона Сергей Морозов считает, что необходимо разработать грантовую программу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В области планируют запустить программу по модернизации школьных пищеблоков. С такой инициативой выступил Сергей Морозов на совещании с главами районов по вопросам организации социального питания в образовательных учреждениях. По его словам, «на смену морально устаревшим столовым» должны прийти «настоящие центры здорового питания».

"Прошу продумать специальную программу для муниципалитетов, которая поможет отремонтировать пищеблоки по современным стандартам. Это должен быть грантовый конкурс, благодаря которому мы могли бы ежегодно в 7−10 учебных заведениях закупать современное оборудование и проводить капитальный ремонт в школьных столовых», — отметил губернатор.

На что министр образования и науки Наталья Семенова сообщила, что «уже просчитали ориентировочную стоимость на одно учреждение». Так, комплект оборудования из пароконвектомата, электрической плиты, холодильного шкафа, универсального привода, электрокипятильника, линии раздачи составляет примерно 550 тысяч рублей.

Сергей Морозов также подчеркнул, что «качество обедов должны, в первую очередь, оценивать сами дети», поэтому нужно ввести форму обратной связи «непосредственно от школьников по качеству обедов». Также поступило предложение лицензировать операторов социального питания, что позволит усилить контроль за организацией качественного и безопасного питания поставщиками, и утвердить денежный норматив питания школьников, что позволит «качественно в равной степени обеспечить их сбалансированным питанием».

Напомним, с 2014 года в Ульяновской области реализуется пилотный проект по социальному питанию в учреждениях образования, здравоохранения, соцзащиты. В настоящее время в образовательных учреждениях региона питание организуют аутсорсерами и самостоятельно.