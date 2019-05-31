Чистая прибыль группы НМТП в первом квартале 2019 года выросла на 50%

Краснодар, , 15:32 — REGNUM Совокупный объём чистой прибыли по МСФО, полученной предприятиями Новороссийского морского торгового порта в первом квартале 2019 года, составил $167,7 млн (10,9 млрд рублей), что на 50,9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в отчёте о финансовых результатах группы.

Вместе с тем объём выручки компании практически не изменился: за первые три месяца текущего года группа НМТП получила $239,9 млн (15,6 млрд рублей), таким образом увеличив показатель первого квартала 2018 года на 0,8%.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим на европейском континенте по объёму грузооборота в 2018 году. Акции предприятия котируются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Грузооборот в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2018 год по МСФО составила $951 млн.

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