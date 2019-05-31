Владельцами почтового оператора Украины могут стать компании из Китая

Киев, , 15:31 — REGNUM Крупные китайские компании могут вскоре взять под контроль деятельность украинского национального оператора почтовой связи «Укрпошта».

Такой вывод можно сделать из заявления главы «Укрпошты» Игоря Смелянского, обнародованного сегодня, 31 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока ещё готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации «Укрпошты», используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию», — информирует Смелянский.

По его словам, китайская торговая онлайн-платформа Alibaba хочет видеть понятную стратегию и понятные правила на таможне Украины, чтобы этот разговор шел всерьез.

Менеджер сообщил, что в скором времени команда «Укрпошты» представит своё видение развития национального почтового оператора вместе с четким пошаговым планом действий. Однако в любом случае понятно, что компании нужны инвестиции, потому что в госбюджете «денег нет и не будет».

«Для конкурентного будущего… будут нужны долгосрочные инвестиции, в том числе через частичную приватизацию и продажу активов. Потому что инфраструктурной компании без инвестиций не бывает, а в госбюджете следующих лет этих денег тоже нет и не будет», — заявил Смелянский.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, по итогам 2018 года «Укрпошта» получила чистый доход в сумме 6,8 млрд грн. Это на 23% больше, чем компания заработала по итогам 2017 г. Предприятие в настоящий момент предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Одна из ключевых задач — доставка пенсий.