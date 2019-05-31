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ВВП Италии за год снизился на 0,1%

Экономика

Снижение происходит впервые с 2013 года

Рим, 31 мая 2019, 15:23 — REGNUM  В первом квартале 2019 года ВВП Италии снизился на 0,1% в сравнении с показателями первого квартала 2018 года, сообщили в пятницу, 31 мая, в национальной службе статистики Istat.

Снижение уровня ВВП к показателям годичной давности происходит впервые с 2013 года.

В сравнении с предшествующим кварталом, то есть с четвертым кварталом 2018 года, ВВП вырос на 0,1%.

В правительстве Италии утверждают, что экономика страны уже прошла самую тяжелую стадию и в ближайшие месяцы будет расти.

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Экономика Италии
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