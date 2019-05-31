Власти Италии вновь рассмотрят проект налоговой амнистии

Рим, , 15:19 — REGNUM Партия «Лига» Маттео Сальвини вновь внесет на рассмотрение парламента Италии законопроект о налоговой амнистии, передает Affari Italiani в пятницу, 31 мая.

Согласно проекту, который уже один раз готовился к рассмотрению, граждане могут дополнительно задекларировать до 100 тыс. евро дохода, заплатив «неустойку» в размере 20%, но только в том случае, если вновь задекларированная сумма составляет не более 30% того, что было задекларировано изначально.

В предыдущий раз инициатива была отклонена коллегами «Лиги» по правящей коалиции из «Движения 5 звезд». После своей победы на выборах в Европарламент в Италии Сальвини выразил готовность не отказываться от работы в нынешнем составе правительства, где у его партии — меньшинство, но при условии, что программа правительства будет в большей степени соответствовать программе «Лиги».