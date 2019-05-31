«Опасное озеро» исчезнет с карты Карачаево-Черкесии

Урупский район, Карачаево-Черкесия, , 15:16 — REGNUM Хвостохранилище первой очереди Урупского горно-обогатительного комбината по добыче медно-колчеданных руд в Карачаево-Черкессии в скором времени перестанет существовать. Работы по его рекультивации начались в апреле 2019 года, а полностью завершить их власти региона планируют в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 31 мая в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкессии.

«Полигон десятилетиями оказывал прямое и косвенное воздействие на окружающую среду. Это привело, в частности, к нарушению почвенного покрова, изменению ландшафта местности. Из-за косвенного воздействия происходили загрязнение воздуха и почвы, выбросы вредных веществ. Ухудшаются условия обитания диких животных, произрастания растений», — рассказали в ведомстве.

Хвостохранилище Урупского ГОК, расположенное в пойме реки Богачуха (приток реки Уруп), по оценкам специалистов, считается одним из опаснейших в России. В нем накоплено 6,3 млн кубометров промышленных отходов. Оно функционировало с 1968 года, представляя собой гидротехническое сооружение по типу овражное или намывное. В 1997 году хвостохранилище первой очереди было заполнено до проектных отметок и эксплуатация была прекращена.

Местные жители, представители ОНФ, журналисты, власти региона били тревогу по поводу ядовитого озера не один год. Несмотря на то, что хвостохранилище не эксплуатируется более 20 лет, так как заполнено до проектных отметок, тонны отходов продолжали отравлять жизнь 16 тысячам жителей станицы Преградная и других населенных пунктов. Тяжелые металлы, просачивающиеся в реку Уруп, впадающую в Кубань, угрожали всем субъектам, по которым она несет свои воды — Карачаево-Черкесии, Ставропольскому и Краснодарскому краям.

Опасения местных жителей и органов власти подтверждались оценками экспертов. Так, средняя величина значения рН в хвостохранилище составляет до 2,5. Загрязнение грунтов тяжелыми металлами, в том числе кадмием, цинком, свинцом, мышьяком, медью, превышает предельно допустимую концентрацию от 10 до 97 раз. При этом водорастворимые формы тяжелых металлов накапливаются на глубине до полутора метров. Содержание нефтепродуктов в грунте составляет от 55,7 до 124,3 мг/кг.

«Первое же серьезное наводнение может смыть полуразвалившуюся дамбу, и это грозит экологической катастрофой. Выход наметился после вступления Карачаево-Черкесии в федеральный проект «Чистая страна», в котором участвуют 13 регионов», — рассказывала о проблеме в декабре 2018 года телекомпания НТВ.

Напомним, в сентябре 2018 года глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обратился с просьбой к министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину о включении мероприятий по рекультивации хвостохранилища первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского ГОКа в Национальный проект «Экология». Проект рекультивации был одобрен Минприроды в конце 2018 года.

Для выполнения работ был заключен контракт с ООО «Дельтострой». В настоящее время работы идут полным ходом, на площадку 20 грузовиков завозят инертные материалы для отсыпки, сообщила ИА REGNUM заместитель начальника управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР Валентина Ляшова.

На проект рекультивации в 2019 году должно быть направлено более 267 млн рублей, а общий объем вложений в мероприятия по ликвидации хвостохранилища составит более 710 млн рублей. Специалистам предстоит восстановить 56 га территории.

На месте опасного озера будет произведена отсыпка слоя скальных пород слоем 0,8 м, после чего будет нанесен подстилающий мягкий грунт слоем 0,2 м и уложены геомембраны для полной изоляции хвостов. Только после этого будет нанесен слой мягкого грунта высотой до 20 см и плодородно-растительный слой.

Отметим, по проекту «Чистая страна» в России до 2024 года будут ликвидированы как минимум 75 наиболее опасных объектов. На эти цели будет направлено из федерального бюджета около 124 млрд рублей. Общая площадь восстановленных земель превысит 3,7 тыс. га.