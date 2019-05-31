Сальвини: скоростная железная дорога Турин — Лион должна быть построена

Турин, Италия, , 15:12 — REGNUM Участок скоростной железной дорогим между Турином и Лионом должен быть построен, заявил в пятницу, 31 мая, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Сальвини полагает, что голосование на недавних выборах в Европарламент и местных выборах в Пьемонте показало: жители региона поддерживают проект, они проголосовали за партии, выступающие за реализацию проекта.

Если в ЕС подтвердят свои намерения увеличить свои вложения в реализацию этого проекта, то выгоды от него, очевидно, перевесят затраты, добавил лидер «Лиги».

Споры о реализации этого проекта продолжаются уже больше года. Против него выступало «Движение 5 звезд», вторая, помимо «Лиги», правящая партия Италии — в «Движении» дали такое обещание избирателям в ходе предвыборной кампании в 2018 году.

Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.

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