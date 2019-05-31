Ямал обращается в Минсельхоз за транспортной субсидией на экспорт

Салехард, , 15:16 — REGNUM Ямальские предприятия-экспортёры должны получать компенсацию транспортных расходов. Об этом заявили представители правительства ЯНАО 31 мая на совещании при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.

На совещании обсуждалась реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Ямал должен нарастить оборот экспорта к 2024 году до $ 6,1 млн. По итогам 2018 года ямальский экспорт продукции АПК составил $3,2 млн.

Один из проблемных вопросов при развитии экспорта — высокая стоимость транспортировки товаров. Сегодня российские организации получают компенсацию из федерального бюджета на вывоз продукции по железной дороге. Но Ямал не включён в перечень получателей этой субсидии. Предложение включить железнодорожные станции ЯНАО в федеральный перечень будет направлено в Министерство сельского хозяйства РФ.

В Ямало-Ненецком автономном округе, который традиционно поставляет на международный рынок оленину, сертифицированы по нормам Евросоюза три предприятия: МП «Ямальские олени», МУП «Паюта» и ООО «Возрождение». Об этом говорится в отчёте регионального департамента АПК за 2018 год.

Мясо оленя Ямал поставляет в Швецию, Германию и Финляндию с 2008 года. С 2018 года в округе приступили к экспорту оленьих шкур. В частности, мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» поставил в Финляндию 5,5 тысяч шкур. В этом году уже все три ямальских сертифицированных предприятия планируют экспортировать 13 тысяч шкур.

Сейчас ведётся работа по выходу с консервами на китайский рынок ООО «Салехардский комбинат», которое проходит процедуру сертификации. Поставки планируется начать в 2021 году.

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