Южнокорейская компания Korean Air покрасит самолеты Qantas Airlines

Пусан, Южная Корея, , 15:02 — REGNUM Австралийская авиакомпания Qantas Airlines завершила поставку самолетов в окрасочный ангар южнокорейской авиакомпании Korean Air, расположенный в районе Кансо-гу города Пусана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в июне 2018 года представители Korean Air и Qantas Airlines подписали контракт на покраску четырех самолетов модели Airbus A380.

Как сообщили представители южнокорейской авиакомпании, на покраску лайнеров уйдет 15 дней. По предварительным данным, будет использовано 1500 литров краски.

Известно, что окрасочный ангар, построенный в 1998 году, является единственным окрасочным ангаром в Южной Корее и лучшим во всем мире.

На сегодняшний день в окрасочном ангаре города Пусана было окрашено 430 самолетов (330 самолетов южнокорейских компаний и 100 самолетов зарубежных компаний).

Согласно контракту, Korean Air покрасит еще три самолета компании Qantas Airlines в следующем году.