Под Калугой будут выпускать климатическое и холодильное оборудование

Калуга, , 14:56 — REGNUM Предприятие ООО «Рефкул» по выпуску климатического и холодильного оборудования открылось в Калужской области 31 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, первое предприятие на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» специализируется на выпуске холодильного и климатического оборудования для объектов промышленного и гражданского назначения. Продукция нового предприятия будет востребована в таких отраслях как нефтегазовая промышленность, энергетическая промышленность, строительная сфера, агропромышленный комплекс, химическая промышленность, логистические комплексы (склады). Производство сертифицировано по международному стандарту.

По информации областного ведомства, спектр выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение на рынке климатического и холодильного оборудования на территории России. Одновременно с этим продукция завода имеет подтвержденный экспортный потенциал с высокой степенью использования сырья и комплектующих российского производства. Производство является высокотехнологичным с использованием мирового опыта по созданию аналогичного оборудования. Объем инвестиций в новое производство составил более 437 млн рублей. Предполагается выпуск более 200 единиц продукции в месяц.

Особая экономическая зона «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. В настоящее время в ОЭЗ «Калуга» 15 резидентов. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.