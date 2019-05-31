Законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет внесен в ГД

Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект, направленный на сохранение возможности на получение негосударственной пенсии «по старым правилам» внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Речь идёт о возможности получать накопительную пенсию, направляемую в негосударственные пенсионные фонды, в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Нововведение коснется граждан, которые заключили или собираются заключить договоры с НПФ.

«Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее. Такое решение позволит в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников», — пояснил журналистам Толстой.

По его словам, если закон будет принят, то гражданин получит право самостоятельно решить, заканчивать ли работу и получать пенсию раньше или продолжить работать, чтобы затем получать больший размер выплат.

При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, и граждан, работающих в районах Крайнего Севера.

Инициатива также уточняет нормы получения пенсии — речь, в частности о наличии необходимого страхового стажа.

Нововведение привлечет в НПФ самозанятых граждан и иностранцев, уверены авторы инициативы.

«Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч наших граждан, которые собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами. Теперь человек сможет сделать для себя выбор, в каком возрасте начать получать негосударственную пенсию. Я считаю эту меру достаточно справедливой», — подчеркнул Толстой.

Накопительная часть пенсии появилась в 2002 году. Впервые она была «заморожена» в 2014 году и далее «заморозка» продлевалась. Сейчас срок ее «заморозки» установлен до 2020 года.