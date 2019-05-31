Жара и предпенсионеры: ситуация в жёстком противоречии

Москва, , 14:55 — REGNUM Необходимость сокращать рабочий день, когда на улице жара, а температура в помещении превышает определенные пороги, которые медики определяют как критические, очевидна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Даже для молодых сотрудников компаний, где офисы не оборудованы кондиционерами, или последние не справляются со своей работой в периоды аномальной жары, работать непросто.

Людям же с какими-то проблемами со здоровьем (в первую очередь — с сердечно-сосудистыми заболеваниями и рядом иных болезней), с лишним весом, да и просто возрастным работникам пребывание в помещении, где недопустимо жарко или душно, просто опасно для жизни», — считает эксперт.

Более того, увеличение возраста выхода на пенсию неизбежно приведет к тому, что число людей предпенсионного возраста, наверняка уже плохо переносящих тяжелые условия труда, увеличится.

Так что, по его мнению, если подобное ограничение (сокращение рабочего дня) не будет введено, ситуация окажется в жёстком противоречии с заявленной программой увеличения продолжительности жизни, снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения условий труда, решения демографической проблемы, заявленной на самом высоком уровне.

«Да и такой немаловажный момент, как заметное снижение производительности труда, когда температура в рабочем помещение превышает нормативы, не стоит сбрасывать со счетов.

Вряд ли сотрудник компании, который задыхается от жары, сможет принести существенную пользу своей фирме, а риск оказаться на больничной койке у него возрастает в разы. Это должны четко понимать и сами работодатели», — высказал своё мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд напомнил работодателям, что продолжительность рабочего дня в жаркую погоду может быть сокращена на период от одного до четырех часов.

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