В Чувашии определились с командировочными тратами на первых лиц

Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В Чувашии утверждён порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками высокопоставленных чиновников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Утверждённый порядок возмещения командировочных расходов касается главы Чувашии, членов правительства, руководителя администрации главы, полномочного представителя республики при президенте России, председателя регионального Центризбиркома, его заместителя и секретаря, а также бизнес-омбудсмена.

Согласно документу, данным лицам возмещаются транспортные и гостиничные расходы, расходы по найму жилого помещения, а также «иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены с разрешения или ведома работодателя или уполномоченного им лица)». При заграничных командировках дополнительно компенсируются расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление обязательной медицинской страховки, а также иные обязательные платежи и сборы.

Отмечается, что расходы за проезд во время служебных командировок должны быть «не выше стоимости проезда по следующим нормам»: воздушным транспортом — в салоне первого класса, железнодорожным транспортом — в вагонах бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ», морским и речным транспортом — в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров. При авиаперелётах разрешается брать билеты «только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евразийского экономического союза».

Высокопоставленным чиновникам оплачивается за счёт бюджета услуги зала повышенной комфортности в аэропорту Чебоксары, при этом глава Чувашии и премьер-министр могут пользоваться услугами залов официальных лиц и делегаций на железнодорожных вокзалах, морских и речных портах, а также в аэропортах, в том числе при международных полётах.

Что касается суточных, то при заграничных командировках они выплачиваются «в иностранной валюте в размерах, установленных постановлением правительства Российской Федерации».

«В случае если лицо, замещающее государственную должность, направленное в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному лицу, замещающему государственную должность, иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счёт питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов указанной нормы», — говорится в документе.