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В Екатеринбурге Макаровский мост закрывают для автотранспорта

Экономика

На месяц

Екатеринбург, 31 мая 2019, 14:36 — REGNUM  В центре Екатеринбурга Макаровский мост на месяц закрывают для автомобилистов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

Закроют его уже 1 июня. Ограничение продлится до 1 июля. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.

Автомобилисты будут вынуждены совершать большой круг. Объезжать преграду им придётся по улицам Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Либкнехта и Свердлова. Трамваи не смогут двигаться по мосту в обоих направлениях вплоть до 1 сентября.

Как пояснили в мэрии, первый этап реконструкции моста выходит на финишную прямую. К 1 июля предстоит уложить дорожное покрытие, смонтировать инженерные коммуникации, наладить регулирование светофорами и т.д.

Подрядчиком является ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Полносью реконструкцию планируют завершить к 1 ноября.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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