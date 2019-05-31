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Власти Подмосковья отозвали в мае 11% лицензий такси

Экономика

В общей сложности с начала года отозвано около 19 тыс. разрешений

Красногорск, 31 мая 2019, 14:32 — REGNUM  Около 10 тыс. разрешений были аннулированы в мае у четырех таксомоторных компаний властями Московской области. Работу продолжат 84 тыс. автомобилей, сообщает 31 мая пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Отмечается, что три таксомоторные компании — «Сити-Голд», «Вулкан Групп» и «Базис» — не оказывали услуги по перевозке. Деятельность «Мостакси-24» была прекращена после сверки с данными налоговых органов в связи с ликвидацией компании.

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В общей сложности с начала года отозвано около 19 тыс. разрешений. Около 4 тыс. отменены из-за ликвидации компаний и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году количество ДТП с участием автомобилей такси увеличилось на четверть. На 17% возросло число пострадавших в ДТП с участием такси, на 14% — число погибших. Чиновники объясняют рост показателей общим ростом количества заказов такси.

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