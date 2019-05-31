Открытие парка Победы в Саранске посетили 5 тысяч человек

Саранск, , 14:28 — REGNUM Торжественную церемонию открытия парка Победы в Октябрьском районе Саранска посетили 5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии. Глава республики Владимир Волков вручил юным жителям города символический ключ от парка.

«Парк Победы мы открываем в преддверии Дня защиты детей. Это подарок для наших малышей, нашего будущего, тех, кто будет продолжать жить и трудиться на благо Мордовии. Мы продолжим благоустройство Саранска и сделаем все, чтобы жители могли отдыхать и проводить свободное время с комфортом. В наших планах — построить парк по улице Татьяны Бибиной, ещё один — в новом микрорайоне около Ремзавода, также обновится бульвар Братьев Веденяпиных в Северо-западной части города», — отметил Волков.

Парк — это не только площадка отдыха, но и символ памяти и патриотизма. Здесь установлены стенды с именами участников Великой Отечественной войны, информация о боевых наградах и подвигах ветеранов.

Украшением парка стал фонтан. Его диаметр составляет 9 метров, а высота центральной струи — 7 метров. Подсвечивается он 48 подводными светодиодными фонарями. Кроме этого, здесь возвели площадки, рассчитанные на любой вкус и различные возрастные группы. Есть площадка для маломобильных групп населения, зона для игры в стритбол, настольный теннис, игровые комплексы, площадка с уличными тренажерами. Также здесь установлен сценический комплекс с музыкальным оборудованием.

ИА REGNUM напоминает, парк расположен на улице Ярославской. Это первая общественная территория, благоустроенная в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Парк занимает площадь 2, 7 га, площадь благоустройства — 24,5 кв метра, зона озеленения занимает 17,4 тыс. кв метра. Здесь высажено 392 саженца деревьев и 867 кустарников. С каждым годом он будет становиться зеленее и комфортнее для отдыха. Через несколько лет отдыхающие в полной мере смогут насладиться прохладой в тени повзрослевших деревьев. Рядом с парком Победы обустроено 42 парковочных места.