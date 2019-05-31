Пятница, 31 Мая 2019 года
14:11:59 МСК

Власти Руанды должны выделить $1,3 млрд на строительство железной дороги

Экономика

В стране сообщили о завершении подготовительного этапа строительства. Железная дорога соединит экономический центр Танзании и столицу Руанды

Кигали, 31 мая 2019, 14:11 — REGNUM  В Руанде начали поиск 1,3 миллиардов долларов США, необходимых для завершения строительства железной дороги из танзанийской деревени Исака в столицу Руанды Кигали, передает газета Mwananchi.

Железная дорога длиной 517 километров соединит деревню Исака, находящуюся в округе Кахама, с Кигали, чтобы облегчить перевозку грузов и пассажиров из порта Дар-эс-Салама. Исака — крупный железнодорожный узел Танзании.

Власти Руанды заявляют об успешном завершении подготовительного этапа строительства и отмечают, что до окончательной реализации проекта осталось собрать необходимые средства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить