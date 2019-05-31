Власти Руанды должны выделить $1,3 млрд на строительство железной дороги

Кигали, , 14:11 — REGNUM В Руанде начали поиск 1,3 миллиардов долларов США, необходимых для завершения строительства железной дороги из танзанийской деревени Исака в столицу Руанды Кигали, передает газета Mwananchi.

Железная дорога длиной 517 километров соединит деревню Исака, находящуюся в округе Кахама, с Кигали, чтобы облегчить перевозку грузов и пассажиров из порта Дар-эс-Салама. Исака — крупный железнодорожный узел Танзании.

Власти Руанды заявляют об успешном завершении подготовительного этапа строительства и отмечают, что до окончательной реализации проекта осталось собрать необходимые средства.