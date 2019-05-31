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Волгоградские фермеры приступили к сбору урожая клубники

Экономика

Местную ягоду поставляют Санкт-Петербург, Рязань, Пензу, Самару и Екатеринбург

Волгоград, 31 мая 2019, 14:06 — REGNUM  В Волгоградской области первая клубника, выращенная местными сельхозпроизводителями, уже появилась на прилавках магазинов. Сбор урожая этой ягоды начат в фермерских хозяйствах. Об этом сообщает ОТР.

Комфортно себя чувствуют в волгоградской земле и итальянские сорта клубники. Одной из первых их в Волгоградской области три года назад начала осваивать глава крестьянско-фермерского хозяйства Юлия Яваева. На этот раз она засеяла 25 гектаров сразу тремя видами клубники, которые отлично прижились. Сухой и жаркий местный климат оказался идеальным для ягод.

«Ягода подходит для транспортировки на большие расстояния. Доходит она в дальние регионы нашей страны — отлично не теряя ни вкусовых, ни сочность не теряет, ни аромат. И внешние качества у нее остаются потрясающие», — пояснила Яваева.

Сначала собранную клубнику фермер продавала на рынках Волгоградской области. Теперь её закупают также торговые центры Санкт-Петербурга, Рязани, Пензы, Самары и Екатеринбурга.

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Сельское хозяйство
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