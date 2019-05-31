Из-за нехватки угля может остановиться Луганская ТЭС

Киев, , 14:03 — REGNUM Украинский депутат Верховной рады, член депутатской группы «Воля народа» Сергей Шахов раскритиковал политику правительства Украины в сфере энергетики, в частности за невыплату зарплат шахтерам и ввод дискриминационного закона о рынке электроэнергии. Соответствующее заявление Шахов сделал 31 мая, выступая в парламенте во время «Часа вопросов правительству».

«Хотел обратиться к министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, его сегодня нет. Опять шахтерам не выплачивают зарплаты. В магазинах не заканчиваются амбарные книги», — возмутился Шахов.

По его слова, правительство и парламент обязали граждан наперед оплачивать стоимость электроэнергии.

«Каким образом сегодня заработал закон в сфере энергетики, по которому люди должны наперед платить деньги за электроэнергию?» — задал вопрос депутат.

Он также проинформировал, что в г. Счастье Луганская тепловая электростанция может остановиться из-за нехватки угля.

«Сегодня ТЭЦ Счастья остается практически без угля, это — катастрофа. Каким образом будет поступать уголь, поскольку контракт практически закончен. Как будет работать ТЭЦ Счастья?» — задал вопрос правительству Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское издание «Экономическая правда» проинформировала, что заместитель председателя Службы безопасности Украины, временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру арламента Андрею Парубию, в котором заявил об угрозе национальной безопасности из-за неготовности энергетической отрасли Украины к введению новой модели рынка электроэнергии.

По данным СБУ, введение новой модели рынка электроэнергии с 1 июля может привести к кризисным процессам в энергетической сфере, нарушению стабильного функционирования энергосистемы, а также к ущербу интересам потребителей и государства. Он призвал учесть эту информацию при рассмотрении законопроекта об отсрочке запуска оптового энергетического рынка.

Напомним, с 1 января 2019 года на Украине действует розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом «О рынке электроэнергии», принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.