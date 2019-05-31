Трамп открыл «мексиканский фронт» торговых войн

Москва, , 14:02 — REGNUM Пока история с торговым противостоянием с Китаем как будто зависла в воздухе, США сложа руки не сидят и работают по другим направлениям. Сегодня стало известно о введении Вашингтоном 5%-ных пошлин на товары производства Мексики, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Основная причина введения пошлин на мексиканские товары — борьба с нелегальными мигрантами. И это только начало: Штаты собираются пошлины плавно повышать, и к октябрю 2019 года они могут достичь планки в 25%», — отметила эксперт.

Как написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter, пошлины будут расти до тех пор, пока поток мигрантов не прекратится. Это очень жесткий инструмент влияния на Мексику, который может привести к тяжелейшим экономическим последствиям.

Построить стену на границе с Мексикой не удалось — Конгресс США не дал нужный объем денег. Но идея никуда не делась, и Трамп пошел свойственным ему путем неоднозначных решений.

«Чем может завершиться эта история? Как минимум осложнением международных отношений, падением финансовых рынков в связи с уклонением от рисков, девальвацией валют развивающихся экономик.

Сегодня в жестком минусе нефть, фьючерс на индекс S&P на премаркете заметно ослаб, это означает, что американская сессия может ознаменоваться серьезными продажами.

Однако, как думается, ограничение торговли пошлинами не сможет решить миграционную проблему хотя бы потому, что никто не сможет удержать людей, бегущих в поисках лучшей жизни», — высказала свою точку зрения Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.

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