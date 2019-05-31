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Южнокорейские рентген-аппараты появятся в больницах и клиниках Узбекистана

Экономика

Представители Kyongbo Pharmaceutical и Constant Medical Service подписали контракт на экспорт

Сеул, 31 мая 2019, 14:45 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Kyongbo Pharmaceutical подписали контракт на экспорт рентген-аппаратов X-RAY MINE X с малой дозой облучения с представителями узбекской компанией Constant Medical Service (C.M.S.). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, Kyongbo Pharmaceutical будет поставлять рентген-аппараты с малой дозой обучения в государственные больницы и клиники Узбекистана на протяжении пяти лет. Сумма контракта оценивается в $48 млн.

«Аппарат MINE X с малой дозой облучения станет хорошей альтернативой для медицинских учреждений Узбекистана, где очень часто используют оборудования данной категории. В будущем мы планирует выйти на рынок Центральной Азии и России», — сообщили представители компании Kyongbo Pharmaceutical.

«Мы надеемся, что рентген-аппарат MINE внесет значительный вклад в медицину Узбекистана и здоровье наших граждан», — сообщили представители C.M.S.

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