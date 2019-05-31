На онлайн-кассы в РФ перешли 46% юрлиц и 36% ИП

Москва, , 13:08 — REGNUM В России онлайн-кассы используют 46% юридических лиц-участников третьего этапа кассовой реформы, не используют — 48%. Среди индивидуальных предпринимателей (ИП) уровень пользования онлайн-кассами ниже — 36%, не используют — 59%. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Те предприниматели, у которых еще нет онлайн-касс, намерены приобрести их до 1 июля 2019 года (46%). ИП чаще готовы к покупке онлайн-касс, чем юрлица — приобрести контрольно-кассовую технику (ККТ) до 1 июля планируют 26% юрлиц и 62% ИП.

Основной причиной отказа от покупки кассы служит мнение о том, что онлайн-касса не является обязательной для предприятия (63%). Другие причины отказа покупать онлайн-кассу — стоимость установки и обслуживания (12%) и сопутствующее усложнение бизнес-процессов (10%).

В ходе опроса выяснилось, что бизнес неоднозначно воспринимает переход на онлайн-кассы. ИП чаще негативно оценивают это нововведениес, чем юрлица — 56% и 33% соответственно. Предприниматели ожидают увеличения издержек (56%), повышения налоговой нагрузки (11%), роста цен и перекладывания расходов на потребителя (10%).

Опрос проведён в апреле 2019 года. Опрошены 500 руководителей предприятий (юрлиц и ИП), которые участвуют в третьем этапе кассовой реформы, во всех федеральных округах России. Статпогрешность не превышает 5,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2019 года закон о нормах и правилах перехода на использование контрольно-кассовой техники (ККТ), известной также как онлайн-кассы, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении.

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