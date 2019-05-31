Всемирный банк одобрил Кении кредит в размере $750 млн

Найроби, , 13:05 — REGNUM Всемирный банк одобрил проект предоставления бюджетной поддержки Кении в объеме 750 миллионов долларов США. Средства планируют потратить на программы развития сельского хозяйства и жилищного строительства, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирного банка.

Впервые за несколько лет Всемирный банк направит средства напрямую в казну государства, чтобы то использовало его по своему усмотрению, сообщает проверенный источник. Обычно средства поступают на финансирование проектов.

«Меры, которые будут профинансированы этим кредитом, помогут обычным жителям Кении улучшить свое благосостояние, так как будут направлены на поддержку фермеров с низким доходом, а также на обеспечение населения доступным жильём», — заявил директор Центробанка в Кении Фелипе Джарамилло.

Представительство Всемирного банка отмечает, что часть средств пойдет на поддержку инициативы по созданию электронной системы национальной идентификации.