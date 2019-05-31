Hyundai выходит на российский рынок каршеринга

Сеул, , 14:19 — REGNUM Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor планирует расширить своё присутствие на российском рынке и освоить быстро развивающуюся нишу — каршеринг. В частности, в скором времени свою работу начнёт стартап под управлением Hyundai Motor, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Hyundai подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Сколково», на базе которого и будет сформирован стартап под названием Hyundai Mobility Lab. Объём инвестиций не разглашается. С российской стороны подпись под соглашением поставил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, а с южнокорейской — старший вице-президент Hyundai Motor Сон Кён Су.

Hyundai рассчитывает составить серьёзную конкуренцию российским операторам. Ключевое преимущество — Hyundai является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее, и бóльшая часть машин каршеринга — это Hyundai или Kia, которая также является частью конгломерата. В связи с этим, Hyundai может значительно снизить расходы на закупку автомобилей и предложить более выгодные условия пользователям, отметили представители компании.