Huawei открыл в Южной Корее 5G-лабораторию

Сеул, , 13:08 — REGNUM Китайский конгломерат Huawei открыл в Южную Корее лабораторию по изучению технологии сотовой связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что церемония прошла по-тихому и без помпезности, чтобы избежать привлечения внимания к Huawei на фоне усилившегося давления со стороны США.

Китайская корпорация инвестирует в лабораторию 5 миллионов долларов. Средства будут потрачены на расширение использования 5G сети. В частности, в виртуальной и дополненной реальности, «умных» фабриках, светофорах, для дистанционного управления роботами и даже автомобилями.

Примечательно, что Южная Корея фактически оказалась между молотом и наковальней: США — ключевой политический союзник Сеула, а Китай — главный торговый партнёр. Эксперты прогнозируют, что в результате усиления противоборства Пекина и Вашингтона, могут пострадать и другие страны, в частности — Южная Корея.

Ранее продукция Huawei была запрещена в США, однако в Южной Корее она широко используется. В связи с этим, при неблагоприятном развитии событий, не исключено, что Huawei будет вынужден покинуть рынок Южной Кореи, закрыв в том числе и новейшую лабораторию.