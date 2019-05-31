Либеральный клан не допустит роста доходов граждан РФ – Михаил Делягин

Москва, , 12:59 — REGNUM Снижение доходов граждан РФ угрожает не только экономической стабильности государства, но и его безопасности, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, по мнению которой дальнейшие темпы экономического роста РФ зависят от эффективности инвестирования в национальные проекты. И это при том, что в «Обзоре финансовых рисков» её же ведомство назвало главной угрозой экономике падение доходов жителей РФ.

«Это противоречие существует с логической точки зрения, с точки зрения интересов страны, — сказал Делягин. — С точки зрения либерального клана, никакого противоречия нет. Действительно, снижение доходов — это угроза не только экономической стабильности, но и безопасности РФ. Однако российские либералы не рассматривают возможности осознанного повышения доходов граждан страны. Мантра «чем меньше денег у людей, тем лучше, так как это уменьшает инфляцию» впечатана в подсознание всех либералов со времён Гайдара».

По мнению Делягина, со стратегической точки зрения для либералов любое увеличение доходов неприемлемо, потому что тогда эти увеличившиеся доходы население направит на своё потребление и сбережение.

«Тем самым эти деньги будут отняты у финансовых спекулянтов, а либералы служат финансовым спекулянтам, — подчеркнул экономист. — Если вы повысите пенсии вместо их воровства, если вы повысите социальную поддержку населения, если вы будете выплачивать пособия на детей вместо безумного материнского капитала, то эти деньги пойдут на благо людей, но не на расширение финансовых спекуляций. Поэтому для финансовых спекулянтов и их политической обслуги в лице российских либералов это абсолютно недопустимо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России в «Обзоре финансовых рисков» назвал главной внутренней угрозой российской экономике падение доходов людей. В то же время сама Набиуллина, по всей видимости, не считает эту проблему главной, так как, рассуждая о дальнейших темпах экономического роста РФ, она заявила, что оные зависят от эффективности инвестирования в национальные проекты.

«Будущий этап экономического роста зависит от того, насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты», — цитирует Набиуллину ТАСС.

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