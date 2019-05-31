Иран увеличит мощность ГЭС на 100% летом 2019 года

Тегеран, , 14:30 — REGNUM Заместитель министра энергетики Ирана Кассем Такизаде Хамеси заявил, что летом 2019 года Иран увеличит выработку электричества на ГЭС на 106%, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам чиновника, по первоначальным планам мощность выработки электроэнергии на ГЭС должна была составить 5500 мегаватт. Однако, в связи с наводнениями и огромным количеством осадков в стране, этот показатель планируется поднять до 10 000 мегаватт, что будет соответствовать росту на 106%. Таким образом, мощность ГЭС будет значительно увеличена.

Заместитель министра отметил, что до Исламской революции выработка энергии составляла всего лишь около 7000 мегаватт, а на текущий момент превышает 80 000 мегаватт, что говорит о росте показателя в 11 раз.