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Иран увеличит мощность ГЭС на 100% летом 2019 года

Экономика

В связи с наводнениями и огромным количеством осадков Иран увеличит производство энергии на ГЭС

Тегеран, 31 мая 2019, 14:30 — REGNUM  Заместитель министра энергетики Ирана Кассем Такизаде Хамеси заявил, что летом 2019 года Иран увеличит выработку электричества на ГЭС на 106%, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам чиновника, по первоначальным планам мощность выработки электроэнергии на ГЭС должна была составить 5500 мегаватт. Однако, в связи с наводнениями и огромным количеством осадков в стране, этот показатель планируется поднять до 10 000 мегаватт, что будет соответствовать росту на 106%. Таким образом, мощность ГЭС будет значительно увеличена.

Заместитель министра отметил, что до Исламской революции выработка энергии составляла всего лишь около 7000 мегаватт, а на текущий момент превышает 80 000 мегаватт, что говорит о росте показателя в 11 раз.

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Зарубежная хроника
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