Названо количество береговых кранов в Южной Корее

Пусан, Южная Корея, , 12:38 — REGNUM Первый в мире береговой кран был установлен в порту Сан-Франциско в 1958 году. В Южной Корее первый береговой кран появился спустя 20 лет, в 1978 году в порту города Пусана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института морского транспорта.

Известно, что крупнейший береговой кран в мире установлен в порту Роттердама (Нидерланды). Его высота составляет 144 метра, вес — 2500 тонн.

На территории Южной Кореи находится 187 береговых кранов. Из них 118 крана находится в Пусане, 24 крана — в Кваняне, 21 кран — в Инчхоне, 8 кранов — в Ульсане, 7 кранов — в Пхентхеке, и по 2 крана — в Пхохане, Масане, Кунсане и Мокпхо.

Самый большой береговой кран в Южной Корее располагается в новом порту города Пусана. Его высота составляет 135 м, вес — 1820 тонн.

Известно, что к 2022 году в порту Пусана планируют ввести в эксплуатацию кран с дистанционным управлением.