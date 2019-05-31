Центробанк не публикует прогнозы из-за неуверенности – эксперт

Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Центробанк не публикует прогнозов по ключевой ставке, потому что у самого регулятора нет достаточно четкого долгосрочного видения ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя инициативу главы ВТБ Андрея Костина.

Как сообщалось ранее, Костин предложил Центробанку по примеру ФРС США публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке. По мнению главы ВТБ, это помогло бы участникам рынка. Ранее представители Центробанка заявляли, что намерений публиковать прогнозы у них нет.

«Для экономики в целом публикация таких индикативных прогнозов мало что изменила бы, но для банковской системы это было бы, конечно, полезно, потребность Андрея Костина и других участников этого рынка вполне понятна.

Предполагают, что Центробанк не публикует таких прогнозов и не планирует их публиковать потому, что у них самих нет достаточно четкого долгосрочного видения ситуации, велика доля неопределенности.

В такой ситуации публиковать какие бы то ни было прогнозы действительно неуместно, ведь эти прогнозы должны быть не декларациями о намерениях, они должны быть обязательными для исполнения», — отметил Юрий Ичкитидзе.