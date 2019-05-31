В Японии Huawei заменят на Nokia и Ericsson в разработках 5G

Токио, , 12:29 — REGNUM Ведущая японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank разорвала партнерство с китайской компанией Huawei в знак поддержки США, которые внесли корпорацию в черный список. Вместо Huawei, к разработкам базовых станций для сети нового поколения 5G в Японии будут привлечены финская Nokia и шведская Ericsson. Ранее SoftBank заявил о замене всего китайского оборудования стоимостью 46 миллионов долларов.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», к SoftBank присоединяться и другие японские компании: NTT Docomo и KDDI Corporation. Под «санкции» попадает и другой китайский телекоммуникационный гигант — ZTE, с которым Япония уже начинала предварительные консультации по 5G.