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В Японии Huawei заменят на Nokia и Ericsson в разработках 5G

Экономика

Японская корпорация SoftBank заменила поставщика технологий для внедрения сети 5G в Японии

Токио, 31 мая 2019, 12:29 — REGNUM  Ведущая японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank разорвала партнерство с китайской компанией Huawei в знак поддержки США, которые внесли корпорацию в черный список. Вместо Huawei, к разработкам базовых станций для сети нового поколения 5G в Японии будут привлечены финская Nokia и шведская Ericsson. Ранее SoftBank заявил о замене всего китайского оборудования стоимостью 46 миллионов долларов.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», к SoftBank присоединяться и другие японские компании: NTT Docomo и KDDI Corporation. Под «санкции» попадает и другой китайский телекоммуникационный гигант — ZTE, с которым Япония уже начинала предварительные консультации по 5G.

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Зарубежная хроника
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