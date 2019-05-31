Нефтехимическая компания TÜPRAŞ стала крупнейшим предприятием Турции

Анкара, , 13:41 — REGNUM Согласно данным списка 500 крупнейших промышленных предприятий Турции за 2018 год, обнародованного Промышленной палатой Стамбула, нефтехимическая компания TÜPRAŞ с продажами на уровне 79,042 млрд турецких лир (13,43 млрд долларов) признана самым крупным промышленным предприятием Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, топ-500 промышленных предприятий Турции за 2018 год обнародовал на пресс-конференции в Стамбуле глава Совета директоров Промышленной палаты Эрдал Бахчыван. На втором месте рейтинга находится компания Ford (31 млрд турецких лир или 5,27 млрд долларов), на третьем — Toyota (23,6 млрд турецких лир или 4,012 млрд долларов). Вслед за Toyota в рейтинге следуют компании: Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik и Hyundai Assan.