Эквадор получит кредитов на $1,5 млрд от мировых финансовых институтов

Кито, , 12:54 — REGNUM «Эквадор надеется получить порядка 1,5 млрд долл. от ряда многосторонних международных финансовых организаций до июня этого года», — объявил министр экономики и финансов страны Ричард Мартинес в ходе пресс-конференции. Об этом сообщило эквадорское агентство La Hora.

Министр уточнил, что в рамках указанной суммы Межамериканский банк развития ассигнует 500 млн долл., а Банк развития Латинской Америки — 150 млн долл.

Также Мартинес сообщил, что на 11 июня запланировано совещание руководства Всемирного Банка, на котором будет одобрен кредит Эквадору на сумму 500 млн долл.

Кроме того, 23 июня состоится совещание руководителей Международного валютного фонда, в ходе которого будет обсуждена возможность выдачи займа южноамериканской стране на сумму 250 млн долл.

Министр заверил, что все эти средства позволят «поддержать социальное инвестирование» и придать импульс развитию производственного сектора Эквадора.