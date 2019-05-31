Инвестор экотехнопарка «Шиес» обязуется завершить работы до 15 июня

Архангельск, , 12:11 — REGNUM Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» (Архангельская область) подтвердил озвученные ранее обязательства завершить работы по инженерной подготовке территории до 15 июня 2019 года. Соответствующее заявление ООО «Технопарк» опубликовано на официальном сайте проекта.

До 4 июня планируется завершить работы по отсыпке откосов на участке ОАО «РЖД». Как поясняют в «Технопарке», отсыпка песчано-гравийной смесью необходима для обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных объектов. Кроме того, в рамках первого этапа подготовки строители продолжают огораживать территорию.

«Распространенная ранее информация о том, что установка ограждения выполнение с нарушением действующего законодательства, не соответствует действительности», — подчёркивается в заявлении. ООО «Технопарк» заверяет, что «все работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования» и при наличии всех необходимых подтверждающих документов.

Активистов и иных граждан, находящихся на территории проведения работ по обеспечению железнодорожной безопасности, компания просит не препятствовать строителям. С материалами о самом проекте и применяемыми технологиями при его реализации любой желающий может ознакомиться в представительстве ООО «Технопарк», которое будет оборудовано в районе станции Шиес. Прямая видеотрансляция с территории станции будет в ближайшее время организована на сайте проекта, там же откроют раздел обратной связи.

«Технопарк» также обязуется проводить общественные обсуждения проекта с жителями Ленского района Архангельской области на всех этапах его реализации, а после подготовки проектной документации пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду с привлечением общественных организаций и профессиональных экспертов, в том числе — иностранных.

«Только в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов начнется осуществление строительных работ, непосредственно связанных с реализацией проекта ЭкоТехноПарка «Шиес», — говорится в заявлении ООО «Технопарк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг планов по строительству полигона ТБО в Архангельской области, заявил, что понимает обеспокоенность жителей. Он призвал региональные власти учесть мнение людей. «Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут», — подчеркнул глава государства.