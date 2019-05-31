В Челябинской области собираются резко нарастить темпы ввода жилья

Челябинск, , 12:03 — REGNUM В Челябинской области к 2024 году планируется сдавать ежегодно более 2 млн кв. метров жилья. Об этом депутатам Заксобрания заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Это будет в полтора раза больше, чем сейчас, отметил чиновник.

Он также добавил, что застройщикам также необходимо строить и социальные объекты, например, детские сады и школы. Сейчас это строительство идёт «вдогонку», и поэтому граждане получают вместо «радужных рекламных картинок» «суровую правду будней».

Отметим, пока же темпы ввода жилья падают. Как сообщает АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», за январь-апрель 2019 года было построено 351,555 тыс. кв метров. Это 85,20% к такому же периоду 2018 года.