В Великом Новгороде обсудили промежуточный итог мелиорации озера Ильмень

Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM Исполнение поручения президента России Владимира Путина по рыбохозяйственной мелиорации озера Ильмень обсудили участники совещания в Великом Новгороде под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие представители профильных управлений и подведомственных учреждений Росрыболовства, в том числе ФГБУ «Главрыбвод» ФГБНУ «ВНИРО», органов исполнительной власти Новгородской области, а также руководство АО «Никольский рыборазводный завод им. В. П. Врасского» и новгородских рыбодобывающих предприятий.

«Мы достаточно много долго и занимаемся этой темой, и, действительно, уже должны приближаться к результатам, о которых было заявлено. В 2019 году мы приступим к мелиорации реки Волга, а в 2020 году займемся новыми водоемами и их мелиорацией, чтобы разумно и более эффективно использовать их для рыбохозяйственного сектора», — сказал Шестаков в ходе совещания.

Последние два года на главном рыбохозяйственной водоеме Новгородской области — озере Ильмень реализуется проект мелиоративных работ, который рассчитан до 2021 года. К настоящему времени выкошено более 70 га водной растительности в Мстинской пойме, в 2019 году планируется проведение дноуглубительных работ и выкоса высшей водной растительности на реке Ловать. В 2020 году предполагается проведение мелиорации пойменных водоёмов озера Ильмень.

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Также на совещании обсуждались вопросы организации рыболовства в акватории озера Ильмень и других водоемов.

На территории Новгородской области промышленным рыболовством занимаются 50 организаций, из них 12 организаций и 38 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основной рыбохозяйственный водоем — озеро Ильмень.

В 2018 году выдано 201 разрешение на добычу водных биоресурсов, с начала 2019 года — 238 разрешений. За 2018 год промышленными организациями добыто 2,4 тыс. тонн водных биоресурсов.

В 2018 году объем производства аквакультуры в Новгородской области составил 659 тонн, в том числе 470 тонн форели. Выращиванием товарной рыбы занимаются 15 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. С 2006 года объем производства товарной рыбы увеличился в 2,9 раза с 227 до 659 тонн.