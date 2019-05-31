Компания Korea Western Power завершила строительство СЭС в Лаосе

Аттапы, Лаос, , 11:53 — REGNUM Южнокорейская компания Korea Western Power завершила строительство солнечной электростанции в Лаосе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, солнечная электростанция мощностью 53 кВт пик была построена в провинции Аттапы, где в июле прошлого года прорвало плотину ГЭС.

Известно, что церемония завершения строительства прошла на территории средней школы района Санамсай.

Как сообщили представители компании, Korea Western Power пожертвовала школе предметы первой необходимости, такие как вентиляторы, соль, уголь, моющие средства, lдесять ноутбуков и сто шестьдесят люминесцентных ламп на общую сумму 50 млн вон (~$42 тыс.).

Известно, что в 2018 году благодаря своему географическому расположению и оснащению средняя школа Санамай стала временным убежищем для пострадавших во время прорыва платины.

«Мы выражаем свои искренние соболезнования местным жителям, перенесшим тяжелую утрату. Мы надеемся, что эта электростанция поможет улучшить жилищные условия в данном районе», — сообщили представители компании Korea Western Power.